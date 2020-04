In quarantaine werken aan een nieuw boek: Bent Van Looy belt met schrijftalent Lize Spit

Vandaag belt Bent Van Looy met schrijfster Lize Spit. Ze hebben het over haar nieuwe boek, het leven in een grootstad en bellen in de badkamer.

Lize Spit.