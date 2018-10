In memoriam: Hugo De Ridder, de best geïnformeerde journalist van zijn tijd

Van 1965 tot 1990 was Hugo De Ridder journalist bij De Standaard. Voordien had hij gewerkt als secretaris van CVP-toppers als Paul Vanden Boeynants en Leo Tindemans. Ook bij de krant bleef De Ridder een overtuigd christendemocraat, en hij begreep nooit waarom die combinatie verdacht of onverenigbaar moest zijn. 'Een journalist zonder engagement is een triestige vent', placht hij te zeggen. 'Zijn onafhankelijkheid bestaat er precies in dat hij ondanks de druk van politisering en commercialisering zijn eigen opvattingen kan handhaven.' Vandaar dat hij ook als journalist loyaal bleef aan Leo Tindemans en soms meeschreef aan diens toespraken. De Ridder noemde dat zijn 'dubbele loyauteit'.

