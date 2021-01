Er zijn 94 voorstellen van locaties ingediend voor vaccinatiecentra in Vlaanderen, meldt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V). Bekijk op deze kaart waar die komen.

De Vlaamse regering had aangekondigd dat er één tot twee centra mochten komen per eerstelijnszone in Vlaanderen. Zo zijn er 60. Sommige zones kiezen voor één centrum of werken samen. Daarnaast hebben sommige gemeenten gekozen om aan te sluiten bij het vaccinatiecentrum van een andere eerstelijnszone. Dit zijn de 94 locaties: (lees verder onder de kaart)

Bron: Vlaamse overheid

Tegen begin februari moet de infrastructuur van de vaccinatiecentra ingericht zijn. Midden februari zullen de centra een dry-run organiseren om voorbereid te zijn op de effectieve start. Die is voorzien vanaf 15 februari, afhankelijk van de vaccinvoorraad.

De locaties zullen toegevoegd worden aan het platform Helpdehelpers, waar burgers zich kandidaat kunnen stellen als vrijwilliger voor een specifiek centrum. Dat kan vanaf volgende week.

