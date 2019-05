Politici hebben, met hun gekissebis over de boerkini, van het zwembad een heet hangijzer gemaakt. Maar het zijn de redders - nu al een knelpuntberoep - die het mogen uitleggen. 'Zwemmers zijn veel mondiger dan vroeger.'

In Vlaanderen zijn ongeveer 1260 redders actief in zwembaden, vertelt Hanne Neirynck, stafmedewerker bij het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid (ISB). 'Maar we kampen al jaren met tekorten, al is dat heel plaats- en periodegebonden. Wanneer in mei de openluchtzwembaden openen, zijn er veel tijdelijke vacatures die moeilijk ingevuld raken.'

...