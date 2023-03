In Gent trekken Open VLD en Vooruit in 2024 samen naar de kiezer

Huidig burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD) zou de zogenaamde ‘stadslijst’ trekken. Die zal Voor Gent heten. Ook Freya Van den Bossche staat op de lijst.

Er is een plan met een inhoudelijke grondslag en een preliminaire rangorde voor kandidaten, al moet dat alles nog officieel goedgekeurd worden.

Het is al ruim een jaar duidelijk dat er tussen Vooruit en Open VLD onderhandelingen lopen over een gemeenschappelijke lijst. Maar eind deze maand wordt een project voorgelegd aan de leden van beide partijen. Dat wordt bevestigd door goede bronnen in beide partijen.

De stadslijst zet huidige burgemeester Mathias De Clercq in een sterke uitgangspositie bij de volgende verkiezingen. Door de nieuwe kieswet wordt de persoon met de meeste voorkeursstemmen in de grootste fractie automatisch burgemeester. Op de tweede plaats van Voor Gent zou socialistisch schepen Astrid De Bruycker voorgesteld worden, liberaal schepen Sofie Bracke komt op drie.

Op de vierde plaats wordt dan weer Freya Van den Bossche genoemd. Rudy Coddens, die in 2018 Vooruit-kopman was van de kartellijst met Groen, zou de lijst duwen.

De leden van beide partijen moeten de samenwerking nog goedkeuren. Dat zal naar alle waarschijnlijkheid gebeuren tijdens een ledenvergadering op 26 maart.