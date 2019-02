In beeld: Twaalf 'bosbrossers' en hun redenen om naar Leuven te trekken

Gisteren, donderdag, werd er opnieuw gespijbeld voor het klimaat. Waar de voorbije weken Brussel centraal stond in de betogingen, lag het zwaartepunt ditmaal in Leuven. Knack was erbij en vroeg de jongeren waarom ze op straat kwamen.