In Beeld: Seppe Nobels met Instroom Academy op Gastvrij Antwerpen

Het was warm dit weekend, maar in de Scheldebocht in Antwerpen was het nog iets warmer. Daar vond de negende editie van Gastvrij Antwerpen plaats. Chef-kok Seppe Nobels en zijn Instroom Academy kookten er voor honderd personen: zowel oude als nieuwe Belgen waren welkom aan tafel in Stormkop, een atelier voor jonge avonturiers. De prijzen van de lunch bleven solidair.

Het is niet het eerste sociale project van Nobels. Tijdens de pandemie begon hij na te denken over zijn rol als chef. Zo ontstond de Instroom Academy. Daar bereidt hij vluchtelingen voor op een carrière in de horeca. Naar eigen zeggen leert de chef ook veel van hen en hun kookgewoontes. De locatie waar ze kookten, is symbolisch: ooit meerden er op ’t Eilandje in Antwerpen schepen aan uit alle werelddelen.

Rebecca Fertinel

