In Dinant hebben de opruimwerkzaamheden om de wegen weer vrij te maken heel de nacht geduurd, na de overstromingen van zaterdagavond.

Dat meldt eerste schepen Robert Closset. Ook zondag gaan de werkzaamheden verder.

'Het beschikbare gemeentepersoneel werd opgeroepen en we hebben de hulp gekregen van enkele zelfstandigen. Een twintigtal vrachtwagens heeft al puin weggevoerd en we hebben ook al de modder van het wegdek moeten schrapen', aldus Closset. 'Er werd ook tijdelijk puin gebruikt daar waar het wegdek beschadigd is om toegang te krijgen tot de woningen van oudere mensen die zorgen nodig hebben.'

Ongelofelijke beelden uit #Dinant bereiken ons. Een stationair #onweer heeft daar ruim 50 mm gelost op korte tijd met flash flooding tot gevolg... #inondations #RT pic.twitter.com/wU6STVF28Z — NoodweerBenelux (@NoodweerBenelux) July 24, 2021

De stad kreeg ook hulp om de rioleringen op de gemeentelijke en regionale wegen te ontstoppen. De watertoevoer is afgesloten op de linkeroever van de Maas. Er is een kraan met drinkbaar water op de binnenplaats van het stadhuis. De gemeentediensten delen ook water uit aan mensen die zich niet kunnen verplaatsen. De gemeenteraad van Dinant kwam zondagochtend ook samen, aldus Closset.

Nog in de provincie Namen blijft de route de la Vallée de la Molignée in Anhée afgesloten voor het verkeer, zegt burgemeester Luc Piette. 'Er ligt overal 20 centimeter modder', zegt hij. De gemeente Yvoir en tien politieagenten van Rochefort hebben hun hulp aangeboden bij de opruimwerkzaamheden.

Dinant op 24 juli 2021. © Getty Images

Dinant op 25 juli 2021. © Frederic Andrieu

Dinant op 25 juli 2021. © Frederic Andrieu

Dinant op 25 juli 2021. © Belga

