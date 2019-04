In beeld: de wielerklassiekers van Vlaanderen

De Amerikaanse fotograaf Jered Gruber is sinds maart in Europa om de grote wielerwedstrijden te volgen. De inwoner van Georgia komt al tien jaar naar Europa. 'Ik neem foto's in de Ronde van Frankrijk, de Giro, Parijs-Roubaix... Maar Vlaanderen is bijzonder', klinkt het.