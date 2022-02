In 2070 zijn we met 13 miljoen Belgen

De komende vijftig jaar zal het aantal inwoners in België toenemen met 1,3 miljoen, tot zowat 12,9 miljoen inwoners in 2070. Vrouwen zullen tegen dan een levensverwachting hebben van 90 jaar, en het aantal mensen in rusthuizen zal verdubbelen. Dat staat in nieuwe bevolkingsvooruitzichten van het Federaal Planbureau.

De Meir in Antwerpen in augustus 2020 © Isopix