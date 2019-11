Immo Royal: N-VA wil dringende behandeling resolutie over Park van Laken

N-VA-fractieleidster in het Brussels Parlement Cieltje Van Achter dringt naar aanleiding van de recente onthullingen rond de Koninklijke Schenking en het Park van Laken aan op de dringende behandeling van haar resolutie over de openstelling van het kasteelpark van Laken in de commissie Leefmilieu.

Cieltje Van Achter © Belga Image