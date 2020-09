Imke Courtois is voetbalanalist. Ze heeft sinds kort een column in Sport/Voetbalmagazine en is binnenkort te zien in Over de oceaan op Vier. Maar hoe is zij als mens? Om deze 20 vragen te beantwoorden, had ze 15 minuten en 36 seconden nodig.

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt?

...

Welk nieuws heeft u recent bang of boos gemaakt? Op Telefacts Nu zag ik de reconstructie van de laatste 48 uur van Sanda Dia. Daar heb ik een paar uur wakker van gelegen. Hebt u een concreet idee of voorstel om de wereld te verbeteren? Het klinkt heel Black Mirror-achtig, maar wat als we bij elke burger een chip zouden inplanten die ervoor zorgt dat iedereen voortaan bereid is om anderen en hun meningen te verdragen? Al kan ik meteen ook vijf goede tegenargumenten bedenken, geef ik toe. Wat is uw grootste prestatie? De Atlantische Oceaan over zeilen. En met de hele groep heelhuids terugkeren. Wat is uw grootste mislukking? Uiteraard onderga ik dagelijks mislukkingen, net als iedereen. Maar ik sta positief genoeg in het leven om die te zien als 'mislukte pogingen'. En ik heb al veel geluk gehad, dat ook. Hebt u al eens overwogen om te emigreren? Nee, ik ben best gelukkig in België: we hebben vier seizoenen, alles is vlakbij en we mogen niet klagen over onze basisvoorzieningen, zoals onderwijs en gezondheidszorg. Aan welke jeugdherinnering bent u het meest gehecht? Onbezorgd op straat spelen met vriendjes en vriendinnetjes tijdens de zomervakantie. Doet u iets bijzonders voor het milieu? Ik probeer kleine dingen in te bouwen in mijn dagelijkse routine: altijd mijn eigen drinkbeker meenemen, in de supermarkt voor papieren zakken kiezen... En ik leef heel bewust zonder droogkast. Wat is het ergste wat u over uzelf op sociale media hebt gelezen? Ik probeer daar weg te blijven, maar via via hoor ik wel dat ik ergens 'domme hoer' werd genoemd, bijvoorbeeld. Al stoor ik me meer aan de instanties die zulke uitlatingen uitlokken, met hun clickbait. Praat u weleens tegen uw huisdier? Ik heb er geen, wegens een gebrek aan tijd. Met de huisdieren van mijn ouders praat ik wel soms. Al stel ik nooit open vragen. Van welke beslissing hebt u het meest spijt? Misschien nog het meest van dingen die ik op jonge leeftijd vergat te ontdekken, zoals muziek spelen. Hebt u het gevoel dat de jaren dertig terug zijn? Fenomenen als populisme en fanatisme zie je wel opnieuw, maar ik denk dat die altijd zullen terugkeren. Verder is dit een absurde vergelijking, omdat de tijdgeest totaal anders is. Welk kunstwerk - boek, film, muziek, schilderij... - heeft u het meest geraakt of gevormd? Wat een onmogelijke keuze! Als puber werd ik geraakt door de teksten van K's Choice, als twintiger door de boeken van Paul Verhaeghe en de werken van Wassily Kandinsky. Vandaag zijn dat heel andere dingen, maar het effect van kunst blijft. Waarover zou u meer willen weten? Over kosmologie. Het is heerlijk om dingen te begrijpen die we vanzelfsprekend vinden, maar die zo ingenieus in elkaar zitten. Ik ben dan ook grote fan van de documentairereeks Cosmos: A Spacetime Odyssey. Hoeveel geld geeft u jaarlijks aan goede doelen? Ik draag mijn steentje bij, door bijvoorbeeld elk jaar deel te nemen aan de 1000 kilometer voor Kom op tegen Kanker. Wat vindt u het moeilijkste aan de liefde? Dat ze niet of moeilijk cognitief te sturen valt, ze is diep lichamelijk verankerd. Dat is heerlijk, maar ook pijnlijk. Vindt u seks overschat? Nee. Hoelang is het geleden dat u uw ouders hebt gezien? Vier dagen. Doet u iets bijzonders voor uw gezondheid? Ik sport elke dag en slaap genoeg. En sinds enkele weken probeer ik van mijn Cola Zeroverslaving af te raken. Zou u op de vlucht slaan als het oorlog wordt? Alleen als de mensen om wie ik geef meegaan. Wat hebt u geleerd in het leven? Dat mijn tijd betrekkelijk kort is, dat ik weinig of niets zal achterlaten en dat ik pas klaar ben met leren als ik mijn ogen finaal sluit.