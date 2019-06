Als kind nam Imke Courtois ooit rilatine. Maar dan werd voetbal de grote uitlaatklep voor al haar prikkels. Zijn daar ondertussen bij gekomen: doctoreren, schilderen en wedstrijden analyseren op Sporza. 'Ik, een gelukskind? Misschien. Maar ik worstel met verdriet, angst en twijfel, zoals iedereen.'

Veel sporten. Veel nadenken. Zoals ze de twee uiteinden van haar lichaam nodig heeft, zo vol zit Imke Courtois met contradicties. Een belediging is dat niet, want ze zegt het zelf. 'Twee uitersten en alles daartussen, daar hou ik van. Zoals Stef Bos in De kern zingt. Ken je dat nummer? Zeker eens naar luisteren. Ik kan geen keuze maken tussen mijn voeten of mijn hoofd. Toen ik nog voetbalde bij Standard Luik en de Red Flames was dat soms moeilijk, als we lange tijd geïsoleerd moesten leven. Elke dag hetzelfde schema - eten, trainen, rusten, trainen, eten, slapen - was voor mij een grote uitdaging. Omdat er veel te weinig mentale voeding was. Dus nam ik altijd boeken mee. Bij een van de laatste EK's had ik zelfs Italiaans voor Dummies bij me. Maar ik word even gek als ik een week op een congres moet zijn voor mijn doctoraat. Ik heb die twee pijlers allebei nodig.'

