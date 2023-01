Imam teruggestuurd naar Marokko

Imam Hassan Iquioussen is vrijdag teruggestuurd naar Marokko. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor gemeld.

Imam Hassan Iquioussen is vrijdag teruggestuurd naar Marokko. Dat heeft staatssecretaris voor Asiel en Migratie Nicole de Moor gemeld.

Iquioussen was de voorbije zomer naar België gevlucht nadat Frankrijk had besloten om zijn verblijfsvergunning niet te verlengen en hem terug te sturen naar Marokko. Hij werd door de Franse autoriteiten beschouwd als een haatprediker. Op bevel van De Moor werd hij in november opgesloten in een gesloten centrum omdat hij geen toelating had om op het Belgisch grondgebied te verblijven.

‘Wij kunnen niet toelaten dat een extremist zomaar kan rondlopen op ons grondgebied. Wie hier niet mag zijn, moet teruggestuurd worden. Door goede samenwerking hebben we deze man teruggestuurd naar Marokko, zijn land van herkomst’, zo verklaarde De Moor vrijdag in een persbericht.

‘Haat en discriminatie’

Iquioussen was actief in het noorden van Frankrijk. Bij de aankondiging van de uitwijzing had de Franse minister van Binnenlandse Zaken Gérald Darmanin gezegd dat de imam ‘een proseliet discours doorspekt met verklaringen die oproepen tot haat en discriminatie’ voerde en ‘een visie van de islam bracht die haaks staat op de waarden van de Franse Republiek’.

Iquioussen nam echter de benen naar België, waar hij op 30 september werd opgepakt in de buurt van Bergen. De imam probeerde nog zijn uitwijzing te betwisten, maar dat verzoek werd begin december afgewezen door de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen. Het was echter nog niet duidelijk of hij naar Frankrijk of meteen naar Marokko uitgewezen zou moeten worden. Daarover was er de voorbije weken druk overleg met Parijs.