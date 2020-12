is hoofdimam van de El Fath-moskee in Gent en directeur van het expertisecentrum CIRRA, de progressieve Vlaamse denktank rond de islam.

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt?

Welk nieuws heeft u het afgelopen jaar vrolijk gemaakt? De verkiezing van Joe Biden tot Amerikaans president. Hopelijk wordt de wereldorde weer wat genormaliseerd. Werd u of een van uw naasten het slachtoffer van covid-19? Enkele vrienden zijn getroffen. Welke goede voornemens van oudejaarsavond 2019 hebt u gerealiseerd? Voor mijn job ga ik de hele dag van hot naar her, dus ik had me voorgenomen om het wat rustiger aan te doen. Corona heeft geholpen om dat héél snel te realiseren. Hebt u een nieuwe hobby ontdekt tijdens de lockdown? Fietsen en wandelen in de natuur. Wat was het beste boek van 2020? De beste film? De beste tv-serie? De beste artiest? Grote verwachtingen van Geert Mak verscheen al eind 2019, maar ik las het pas recent. Hij is niet drammerig, maar observeert heel scherp. Op tv heb ik vooral genoten van De Slimste Mens ter Wereld. Ik was altijd al fan, maar door corona nog meer. Het is bijzonder hoe Erik Van Looy erin slaagt om ons elke avond even alle ellende te doen vergeten. Welke horecazaak hebt u het meest gemist? Een brasserie in Gent, vlakbij waar ik woon: Panito. Daar ga ik vaak 's ochtends koffiedrinken of lunchen met mijn krantje. Zodra het weer mag: wat wordt uw eerste reisbestemming? Bali. Normaal trek ik daar één keer per jaar met vrienden naartoe. De natuur is er geweldig, maar het zijn vooral de eenvoud en nederigheid van de mensen die me helemaal tot rust brengen. Welke zorgverlener zou u in de bloemetjes willen zetten? Ik zou vooral een ode willen brengen aan al die andere essentiële beroepen die vaak onzichtbaar blijven: de rekkenvuller in de supermarkt, de chauffeur van De Lijn, de poetsvrouw, de jeugdwerker. Hoe en met wie viert u kerstavond? Ik ben niet opgegroeid met een kersttraditie, maar ik kijk altijd uit naar de warme sfeer die erbij hoort. Normaal ga ik met vrienden uit eten, dit jaar blijf ik thuis. Wat vindt u van onze nieuwe premier? Alexander De Croo lijkt me als persoon een vrij verbindende figuur, een verademing in tijden van polarisering. Welk sociaal medium gooit u eruit? Geen enkel. Bent u van plan uw Netflixabonnement te vernieuwen? Ja, het is toch een beetje een basisbehoefte geworden. Die leuke series en docu's zijn de ideale vorm van ontspanning. Wie zult u deze kerst het meest missen? Mijn vrienden. Wilt u snel gevaccineerd worden? Ik zou wel willen, maar ik begrijp volkomen dat het in mijn geval, als gezonde dertiger, niet zo snel zal gaan. Moet cultuur meer steun krijgen? Heel wat van mijn vrienden werken in de culturele sector, zoals de komiek Erhan Dermici, met wie ik vaak samen tour. Zij zien al hun boekingen geannuleerd en lijden daaronder. Financieel, maar ook mentaal. Ja dus. Gelooft u dat we het klimaat nog kunnen redden? Je moet erin blijven geloven. Maar ik vrees dat het in de mens zit om pas in actie te komen wanneer de dreiging voelbaar wordt in zijn eigen omgeving, zoals nu met corona. Wie wenst u snel verzoening toe? Europa en het Verenigd Koninkrijk. Denkt u dat de wereld na corona anders zal zijn dan de wereld vandaag? Ik hoorde een viroloog de vergelijking maken met de seksuele revolutie, die leidde tot soa's - met het condoom als redmiddel. De sociale revolutie, waardoor iedereen vrij kon rondreizen en anderen ontmoeten, leidde ook tot soa's: sociaal overdraagbare aandoeningen. Met als redmiddel bubbels en handgel. Ik vrees dat de samenleving zoals wij die hebben gekend nooit meer terugkeert. Wat wenst u voor uw vijanden, uw vrienden en uzelf in 2021? Veel liefde en een goede gezondheid.