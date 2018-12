'Ik wil een begroting die voldoende investeert in suïcidepreventie'

Een prinses is niet meer. De vader van de 26-jarige Désirée Viola, beter bekend als prinses Roos in de Studio 100-reeks 'Prinsessia' op Ketnet, hoopt dat de dood van zijn dochter - die uit het leven stapte - zelfdoding beter bespreekbaar zal maken. 'Op de rouwbrief zal een oproep worden geplaatst om voor De Warmste Week te doneren aan het Centrum ter Preventie van Zelfdoding', vertelt hij.

Eerst en vooral dit: ook ik kijk uit naar de Warmste Week. Honderden verenigingen zien zich zo geruggensteund en elk jaar weer doet het mij deugd om te zien hoe solidair onze samenleving wel kan zijn. Initiatieven die zich inzetten om zelfdoding bespreekbaar te maken, hebben mijn voorkeur, omdat ik zelf maar al te goed weet hoe belangrijk het werk is dat zij doen.

Maar elk jaar opnieuw word ik ook een beetje bozer. Want hoe is het mogelijk dat organisaties die - letterlijk - van levensbelang zijn, voor hun goede werking afhankelijk zijn van zulke initiatieven? Elk jaar trekken overheden in dit land meer dan 100 miljoen uit om verkeersveiligheid te promoten. Daarbij komt nog een groot bedrag voor BOB-campagnes op de autostrade en op uw scherm. Allemaal meer dan terecht, want al die sensibiliseringscampagnes werken. De laatste jaren daalt eindelijk het aantal verkeersdoden.

Maar de ene dode is blijkbaar de andere niet. Terwijl in mijn leeftijdscategorie - ik ben 21 - zelfdoding een grotere doodsoorzaak is dan fatale verkeersongevallen, moeten organisaties zoals de Zelfmoordlijn, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding of VZW Verder het met een peulschil doen van die 100 miljoen.

Het is schrijnend dat een land met donkerrode cijfers op de WHO-kaart suïcidepreventie nog altijd niet beschouwt als een topprioriteit.

Telkens weer zijn nieuwe getuigenissen nodig om dat onder de aandacht te brengen. Daar is ontzettend veel moed voor nodig. Désirées vader doet dat, omdat hij weet dat zelfdoding - met de nodige en telkens herhaalde sensibilisering - voorkomen kan worden. Dat zoiets, net zoals een BOB-campagne, levens kan redden. Onderzoek bewijst dat.

Helaas is de schrijnende realiteit vandaag dat zonder de Warmste Week organisaties als de Zelfmoordlijn, het Centrum ter Preventie van Zelfdoding of VZW Verder geen enkele financiële ruimte hebben om zulke campagnes uit te rollen. Dus ja, straks is elke euro voor hen in ruil voor uw favoriete plaat uitstekend besteed.

sta me toe om diezelfde plaat weer af te zetten wanneer meteen daarna een minister opdaagt met een cheque. Om de simpele reden dat die cheque een jaarlijkse begroting zou moeten zijn. Een begroting met een budget dat aantoont dat ze geloven in zulke campagnes. Een begroting die komaf wil maken met die barslechte en beschamende cijfers. Een begroting die investeert in elk mensenleven. Een begroting die prinsessen niet laat sterven.