'Ik wil de top halen. Maar onderweg wil ik wel rustig rondkijken'

In 1992 won ze, als judoka, brons op de Spelen van Barcelona. Begin 2019 werd ze, als ceo van een sterk groeiend technologiebedrijf, verkozen tot ICT Woman of the Year. Lichaam en geest volgens Heidi Rakels. 'Ik ben een echte vechter, ja.'

Heidi Rakels: 'Mijn vingers zijn nog altijd krom en dik. Zo ver ging ik als judoka.' © Carmen De Vos

De dag van ons gesprek is Heidi Rakels al van tien voor zes uit de veren. Ze houdt van de ochtend en van de stilte, stilaan een zeldzaam goed. 'Tot voor kort stond ik soms om drie uur op om te beginnen werken', zegt Rakels terwijl we in haar tuin gaan zitten. 'Daar ben ik toch maar mee gestopt.'

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Knack-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Knack, Trends (N/F), Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×