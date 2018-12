Live 'Ik ben de premier, en ik ga naar Marrakesh'

17:55

'Of de regering nu valt of niet, dat migratiepact komt er'

Hendrik Vuye: 'Of de regering nu valt of niet, dat migratiepact komt er, want het komt tot stand binnen de Verenigde Naties. En zolang we daar lid van zijn, zal dat voor ons gelden. Er was nochtans tijd om het pact een andere richting uit te sturen.'

'Laten we dan doen wat we nog kunnen doen: samenwerken aan een stemverklaring. Mijn fractie is bereid de knowhow daarvoor te leveren. We zijn puin aan het ruimen, maar het is het enige wat we nog kunnen doen.'