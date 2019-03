'Ik als zwarte man stoor me niet aan witte meisjes die houden van Beyoncé'

In oktober vorig jaar fietste ik vol spanning naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen, om na een lange werkdag het concert van de IJslandse componist en pianist Ólafur Arnalds mee te maken. Ik had zijn eerdere concerten in Amsterdam en Utrecht gemist - net als elders in Europa en daarbuiten waren deze uitverkocht. Ik kon mijn kans in Antwerpen niet missen.

...