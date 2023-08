IJzerwake kan doorgaan mits ondertekening vredescharter, Kameraadschapsavond geschrapt 

Dries Van Langenhove mag spreken op de IJzerwake in Ieper. Dat heeft het stadsbestuur maandagmiddag besloten. De organisatie van de IJzerwake moet wel nog het vredescharter van de stad ondertekenen vooraleer het evenement kan plaatsvinden. De Kameraadschapsavond, een kleinschalige opvolger van Frontnacht, krijgt geen vergunning en mag niet doorgaan.

De verontwaardiging bij het Ieperse stadsbestuur was groot toen het in de media de aankondiging las dat Dries Van Langenhove wordt uitgenodigd als gastspreker op de IJzerwake. De oprichter van Schild & Vrienden moet zich binnenkort verantwoorden in de rechtbank voor onder meer inbreuken op de racismewetgeving en negationisme.

‘Ieper is de vredesstad bij uitstek. Na 20 jaar goeie samenwerking met IJzerwake laat dit een wrange nasmaak na bij het stadsbestuur. Ik ben vooral misnoegd over de gang van zaken’, zegt burgemeester Emmily Talpe (Open VLD). ‘Maar juridisch kunnen wij zijn komst niet weigeren.’

Bovendien ondertekende de organisatie van de IJzerwake het vredescharter van de stad ‘onder voorbehoud’. Het schepencollege besliste daarom dat de IJzerwake enkel kan doorgaan als de organisatie het charter alsnog onvoorwaardelijk ondertekent voor 16 augustus. ‘Bovendien zal er strikt gecontroleerd worden of het charter ter plaatse wordt nageleefd. Gebeurt dat niet, dan kan er worden ingegrepen door de diensten ter plaatse.’

Het vredescharter werd vorig jaar opgesteld nadat Ieper het extreemrechtse evenement Frontnacht had geschrapt. Daar zouden toen racistische bands geprogrammeerd zijn. In het charter staan regels en voorwaarden waaraan evenementen moeten voldoen.

Voor de geplande Kameraadschapsavond aan de vooravond van de IJzerwake werd geen vergunning verleend. ‘Er blijft onduidelijkheid en strijdigheid over de precieze bedoeling en de liederen die daar gezongen of afgespeeld zullen worden via hun dj. Daarenboven is er een groot risico op verstoring van de openbare orde, gezien reeds op dit moment via verschillende kanalen opruiende taal wordt gesproken en ophef veroorzaakt.’ Voor de Kameraadschapsavond werd er ook geen ondertekend vredescharter toegevoegd bij de aanvraag van de vergunning.

Of er in extra politie ter plaatse wordt voorzien, wordt nog bekeken. “Als de organisatie naar de Raad van State stapt en de Kameraadschapsavond toch zou kunnen doorgaan, dan zullen wij zorgen dat er voldoende manschappen ter plaatse zijn om te kijken dat alles daar rustig verloopt”, vertelt Talpe.