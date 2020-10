Momenteel zijn 86 patiënten voor covid-19 opgenomen in de verschillende ziekenhuizen in de provincie Luxemburg. Twaalf van die patiënten liggen op intensieve zorgen, zo maakten de verantwoordelijken van de Luxemburgse intercommunale Vivalia maandag bekend.

De zorgkoepel stelde tussen maandag 9 en maandag 19 oktober een toename van de ziekenhuisopnames vast. Op 9 oktober kregen vijf patiënten zorgen op intensieve zorgen en 21 op andere diensten. Op tien dagen tijd is het aantal covid-patiënten op intensieve vermeerderd met een factor 2,4 en met 3,5 op de andere eenheden.

Yves Bernard, de algemeen directeur van Vivalia, spreekt van een 'zorgwekkende evolutie' en overweegt een mogelijke overstap naar fase 2A voor de ziekenhuizen in de provincie Luxemburg in de komende dagen. In dat geval gaat het aantal bedden op intensieve zorgen voor covid-19-patiënten van 21 (huidige fase 1B) naar 31. In de andere diensten gaat het aantal covid-bedden dan van 84 naar 124. 'We anticiperen dus we beheersen de toestand. Dat noopt ons wel om de operatie-activiteit te moeten verminderen als dat noodzakelijk is', aldus Yves Bernard.

De intercommunale beheert ook vier woonzorgcentra in de provincie. In Chanly (Wellin) zijn drie besmettingen gemeld. In het rusthuis in Sainte-Ode tekenden 40 van de 58 bewoners positief. Volgens Vivalia is de toestand 'onder controle' met zeven hospitalisaties. Een meerderheid van de bewoners is asymptomatisch en het personeel test negatief voor het virus.

De intercommunale kampt bij het verpleegpersoneel met een personeelstekort van 50 voltijdse equivalenten. Het personeel is moe, aldus Bernard. Toch bedraagt het absenteïsme momenteel slechts 3,8 procent. (Belga)