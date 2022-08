Ieper zet extra politie in tijdens weekend van IJzerwake

De stad Ieper voorziet extra politionele mankracht om incidenten rond de evenementen IJzerwake en Frontnacht te vermijden. Zo zegt de burgemeester van Ieper Emmily Talpe (Open VLD). Het festival Frontnacht op zaterdag 27 augustus werd deze week afgelast door het Ieperse stadsbestuur vanwege banden met neonazisme en neofascisme. Om problemen daaromtrent te vermijden, is de politie extra alert.

Daags na de intrekking van de vergunning van het extreemrechtse festival Frontnacht, is de politie waakzaam voor eventuele problemen tijdens het weekend van de IJzerwake. ‘Ik heb de politie vandaag woensdag al gevraagd om een risicoanalyse op te stellen. Dag op dag volgt de politie ook op wat er beweegt op sociale media en via interne contacten. Wij willen voorbereid zijn op eventuele problemen tijdens het weekend van de IJzerwake’, zegt de burgemeester Emmily Talpe.

Wel kan de burgemeester bevestigen dat er tot op vandaag geen indicaties zijn dat er acties op til zijn. ‘We bereiden ons voor en er zullen qua politionele mankracht de nodige extra’s worden voorzien, maar ik hoop dat alles sereen kan verlopen. Als er oproer is op de IJzerwake, brengt dat het evenement ook voor de komende jaren in het gedrang. Ze hebben er dus alle baat bij dat alles rustig verloopt.’ De stad is ook in overleg met de gouverneur over de situatie en kan indien nodig rekenen op extra mankracht van de federale politie.

Ondertussen houdt burgemeester Talpe vol dat het stadsbestuur niet te traag heeft gehandeld rond Frontnacht. ‘Wij hadden bij de verlening van de initiële vergunning geen juridische grond om dat evenement te weigeren. Daarom hebben wij de vergunning enkel onder voorwaarden gegeven en hebben wij ook verslagen van OCAD en onze politie afgewacht om verder te handelen’, legt Talpe uit.

‘Wij hebben dat verslag zelf op 9 augustus kunnen inkijken en dan besproken op het eerstvolgende schepencollege om dan ook een beslissing te nemen. Wij hebben niet te traag gehandeld maar enkel de procedure juist gevolgd om een juridische strijd te vermijden. Nu hebben wij tenminste enkele rapporten om onze beslissing te staven.’