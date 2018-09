Ico Maly: 'Franckens communicatie kan een probleem worden voor N-VA'

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA) retweette twee analyses van Peter Imanuelsen over de verkiezingsuitslag in Zweden. 'Peter Sweden' is een extreemrechtse activist en gewezen Holocaustontkenner. Cultuurwetenschapper Ico Maly reageert.