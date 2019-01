Humanitaire visa: De Block kondigt maatregelen tegen misbruik aan

In principe gaat het om het VN-vluchtelingenagentschap (UNHCR). 'Mensen van de UNHCR screenen de vluchtelingen ter plaatse of ze in aanmerking komen voor een humanitair visum en selecteert ze op basis van objectieve criteria in een internationaal kader', legt De Block uit.

'Ook ngo's kunnen voorstellen doen, maar we moeten wel eerst zeker zijn dat hun proces correct en transparant is en dat er een goede screening van de lijsten gebeurt.'

Betrokkenen zullen nog steeds individuele aanvragen kunnen indienen, maar zulke visa zullen slechts in hoogst uitzonderlijke situaties kunnen worden toegekend, aldus De Block.

De Open VLD-politica maakt duidelijk dat ze wil breken met de gebruiken onder haar voorganger Theo Francken (N-VA). 'De poort via schimmige tussenpersonen is meteen bij mijn aantreden gesloten.'

Gerechtelijk onderzoek

De federale regering onderzoekt intussen of ze zich burgerlijke partij kan stellen in het gerechtelijk onderzoek naar mogelijke fraude met humanitaire visa. Dat zei premier Charles Michel na afloop van het kernkabinet.

Alles draait rond het Mechelse N-VA-gemeenteraadslid Melikan Kucam, die oosterse christenen aan zo'n visum zou hebben geholpen in ruil voor geld. Hij werd dinsdag opgepakt voor verhoor.

Kucam werkte als een soort tussenpersoon voor het kabinet van Theo Francken, toenmalig staatssecretaris voor Asiel en Migratie voor N-VA. Het parket heeft voorlopig geen aanwijzingen dat hij of een van de kabinetsmedewerkers betrokken zou zijn bij de affaire.

Michel spreekt van 'zeer ernstige en choquerende feiten', als ze bewezen zouden worden. De regering zal in elk geval haar volledige medewerking verlenen aan het onderzoek, benadrukte Michel.