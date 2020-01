De Chinese regering valt het internationale systeem voor de verdediging van mensenrechten aan, zo zegt Kenneth Roth, de directeur van Human Rights Watch, dinsdag bij de publicatie van het Wereldrapport 2020 van de organisatie. Decennia van vooruitgang waardoor mensen over de wereld vrijuit kunnen spreken, niet voor willekeurige opsluiting en foltering hoeven te vrezen en andere mensenrechten hebben, staan op de helling, voegt Roth er in een mededeling aan toe.

In het 30ste 'World Report', dat 652 pagina's telt, bekijkt Human Rights Watch (HRW) de mensenrechten in bijna honderd landen, waaronder Syrië en Jemen, waar het verbod op aanvallen tegen burgers en op het bombarderen van ziekenhuizen flagrant geschonden wordt. In China ziet de regering van president Xi Jinping volgens Roth toe op een brutale en wijdverbreide onderdrukking.

De HRW-directeur verwijst onder meer naar de totale maatschappelijke controle die de staat tracht te verwerven, naar Hongkong en naar de Oeigoeren. Om internationale tegenwerking tegen de repressie te vermijden, heeft de Chinese regering haar inspanningen substantieel opgevoerd, zegt HRW.

Ook wordt Peking het hof gemaakt door regeringen, bedrijven en academische instellingen die achter de mensenrechten staan, maar voorrang geven aan de toegang tot de Chinese markt, goed voor 16 procent van de wereldeconomie.

De Europese Unie heeft het moeilijk om met één stem te spreken, hoewel afzonderlijke regeringen zich soms onomwonden uitspraken, aldus nog de mensenrechtenorganisatie.

HRW roept de regeringen wereldwijd op de rangen te sluiten 'om de aanvallen van Peking af te slaan en het internationale mensenrechtensysteem te vrijwaren'.

