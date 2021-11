'Mestfraude is een aanslag op ons leefmilieu. Elke overtreding op de milieuwetgeving is puur crimineel gedrag.' Dat zegt Vlaams minister van Justitie, Handhaving en Zuhal Demir (N-VA).

'Mestfraude is een aanslag op ons leefmilieu. Elke overtreding op de milieuwetgeving is puur crimineel gedrag.' Dat zegt Vlaams minister van Justitie, Handhaving en Zuhal Demir (N-VA) woensdag, na een gerechtelijke actie in Tongeren, Geel, Beveren en Bocholt in het kader van mestfraude onder leiding van het parket van Limburg.

'Het is ontegensprekelijk dat deze actie weloverwogen opgestart wordt door het parket en het resultaat is van aanwijzingen van onwettige praktijken gerelateerd aan de Vlaamse milieu- en mestwetgeving', reageert Demir in een persbericht. 'Onze milieuwetgeving is er om Vlaanderen en alle Vlamingen die er leven te beschermen. Elke overtreding hiervan is puur crimineel gedrag, brengt ons milieu en de gezondheid van alle Vlamingen in het gedrang en moet, zonder pardon, bestraft worden.'

Demir zegt nog dat er nog meer zal worden gecontroleerd op mestfraude, om een einde te maken aan praktijken waarbij criminelen 'uit winstbejag het leefmilieu vergiftigen'.

Bij de actie waren medewerkers van de Mestbank gevorderd om de politiediensten te steunen als expert, en er namen ook medewerkers van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving deel.

Ook in februari was er al een actie in verband met mestfraude. Toen werden er 32 huiszoekingen uitgevoerd in Vlaanderen en Nederland. Daarbij werden 17 mensen opgepakt. Er was toen sprake van grootschalige fraude met mest, onder meer door het uitvoeren van grote aantallen niet-geregistreerde mesttransporten en het manipuleren van analyseresultaten van staalnames van mest.

'Mestfraude is een aanslag op ons leefmilieu. Elke overtreding op de milieuwetgeving is puur crimineel gedrag.' Dat zegt Vlaams minister van Justitie, Handhaving en Zuhal Demir (N-VA) woensdag, na een gerechtelijke actie in Tongeren, Geel, Beveren en Bocholt in het kader van mestfraude onder leiding van het parket van Limburg.'Het is ontegensprekelijk dat deze actie weloverwogen opgestart wordt door het parket en het resultaat is van aanwijzingen van onwettige praktijken gerelateerd aan de Vlaamse milieu- en mestwetgeving', reageert Demir in een persbericht. 'Onze milieuwetgeving is er om Vlaanderen en alle Vlamingen die er leven te beschermen. Elke overtreding hiervan is puur crimineel gedrag, brengt ons milieu en de gezondheid van alle Vlamingen in het gedrang en moet, zonder pardon, bestraft worden.' Demir zegt nog dat er nog meer zal worden gecontroleerd op mestfraude, om een einde te maken aan praktijken waarbij criminelen 'uit winstbejag het leefmilieu vergiftigen'. Bij de actie waren medewerkers van de Mestbank gevorderd om de politiediensten te steunen als expert, en er namen ook medewerkers van de afdeling Handhaving van het departement Omgeving deel. Ook in februari was er al een actie in verband met mestfraude. Toen werden er 32 huiszoekingen uitgevoerd in Vlaanderen en Nederland. Daarbij werden 17 mensen opgepakt. Er was toen sprake van grootschalige fraude met mest, onder meer door het uitvoeren van grote aantallen niet-geregistreerde mesttransporten en het manipuleren van analyseresultaten van staalnames van mest.