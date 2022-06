Huiszoeking VRT: openbare omroep geeft volle medewerking aan onderzoek

De VRT geeft zijn volle medewerking aan het gerechtelijk onderzoek en de huiszoeking die woensdag heeft plaatsgevonden in de gebouwen van de openbare omroep. Dat heeft CEO Frederik Delaplace woensdagmiddag gezegd.

Speurders van de federale gerechtelijke politie hielden woensdag een huiszoeking in de gebouwen van de VRT. De huiszoeking zou te maken hebben met een gerechtelijk onderzoek naar mogelijk gesjoemel onder de vorige directie. De huiszoeking van woensdag kadert volgens de VRT in de conclusies van Audit Vlaanderen, die de Vlaamse instellingen controleert.

‘Audit Vlaanderen heeft in 2020 een forensische audit gedaan naar contracten bij de VRT. Deze gerechtelijke stap is daar het logische gevolg van. De VRT geeft uiteraard z’n volle medewerking aan de huiszoeking’, reageert woordvoerder Bob Vermeir.

Ook Delaplace zegt in een interne mail aan het personeel dat hij alle medewerking verleent aan het onderzoek en dat er intussen veranderingen zijn gekomen: ‘Op basis van de aanbevelingen van Audit Vlaanderen zijn bij VRT intussen heel wat procedures en werkwijzen aangepast. Inspanningen die ook erkend worden door Audit Vlaanderen in zijn rapportering: “De VRT heeft in 2021 belangrijke stappen gezet in het tegemoetkomen aan de aanbevelingen, en zelfs nog bijkomende acties ondernomen”.’