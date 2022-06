Speurders van de federale gerechtelijke politie hebben woensdag een huiszoeking gehouden in de gebouwen van de VRT. Dat meldt de openbare omroep zelf. De huiszoeking zou te maken hebben met een gerechtelijk onderzoek naar mogelijk gesjoemel onder de vorige directie. Het Brusselse parket geeft geen enkele commentaar.

Het Brusselse parket opende in november 2020 een opsporingsonderzoek naar mogelijk gesjoemel met contracten of overheids­opdrachten bij de open­bare omroep. Dat onderzoek kwam er na een forensisch onderzoek van Audit Vlaanderen, het agentschap dat toezicht houdt op de Vlaamse administratie. In februari 2020 raakte al bekend dat Audit Vlaanderen een onderzoek voerde naar de manier waarop de VRT exclusiviteitscontracten sloot.

Het rapport dat eind 2020 uit dat onderzoek volgde, bleef vertrouwelijk om de privacy van de betrokken partijen te beschermen en om de commerciële belangen van de VRT niet te schaden. Wel raakte bekend dat het een hele reeks pijnpunten blootlegde bij verschillende afdelingen van de VRT.

Twee eerdere audits hadden ook al problemen aan­gekaart bij de openbare omroep. Zo was er sprake van aanbestedingsregels die niet werden nageleefd of omzeild, en van mogelijke belangenvermenging. Eind mei 2021 besloot het parket vervolgens het onderzoek in handen te geven van een onderzoeksrechter.