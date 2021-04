De huisartsen zullen het coronavaccin van Johnson & Johnson, waarvan maar één dosis nodig is, kunnen toedienen aan hun patiënten. Dat heeft minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) donderdag in de Kamer geantwoord op een vraag van PS-parlementslid Laurence Zanchetta.

De overheid wil het JJ-vaccin vooral inzetten voor personen die zich moeilijk kunnen verplaatsen naar een vaccinatiecentrum. Het is dan de bedoeling dat mobiele vaccinatieteams of de huisartsen bij de mensen thuis gaan vaccineren, legde Vandenbroucke uit.

Volgens de Vooruit-vicepremier heeft op dit moment 15 procent van de volwassen bevolking in België minstens een eerste dosis van een coronavaccin gekregen. In de komende weken verwacht ons land zeker 1,7 miljoen doses. De leveringen van Moderna zijn daar nog niet bijgerekend, omdat de overheid daar nog geen concrete cijfers over heeft, klonk het.

