Het zijn de huisartsen die zullen moeten aangeven wie hoogrisicopatiënt is en dus sneller recht heeft op een vaccin. Dat zei Vlaams Welzijnsminister Wouter Beke (CD&V) dinsdag in het parlement na vragen van Freya Saeys (Open Vld), Katrien Schryvers (CD&V), Hannes Anaf (sp.a), Maaike De Rudder (CD&V) en Immanuel De Reuse (Vlaams Belang). Volgens Freya Saeys, die eveneens huisarts is, zou het sneller gaan om gewoon alle 45-plussers in te enten.

Een werkgroep buigt zich momenteel over de uitnodigingen voor de volgende fases in de vaccinatiestrategie, als de woonzorgcentra en het zorgpersoneel aan de beurt zijn geweest. Daarna is het aan de 65-plussers, die makkelijk zijn op te sporen, maar ook aan de 45-plussers met onderliggende aandoeningen.

"Bij gezondheidsgegevens is privacy natuurlijk belangrijk, dus hier zitten de artsen aan het stuur", zei Beke dinsdag. "Voor risicopatiënten zal de huisarts een belangrijke rol spelen. Maar niet alle risicopatiënten hebben een vaste huisarts, dus ook apotheken en ziekenfondsen kunnen een rol spelen, aangezien zij zicht hebben op het medicatiegebruik en het andere zorggebruik."

Freya Saeys van coalitiepartner Open Vld had bedenkingen bij die strategie. "Als iedereen bij de huisarts moet langsgaan voor een attestje dat ze behoren tot de risicogroep zal het lang duren. Tegen dat je alles verzameld hebt, had je alle 45-plussers al kunnen vaccineren, denk ik." Volgens Saeys zal de tussenstap wellicht niet nodig zijn.

Volgens Immanuel De Reuse van Vlaams Belang zal die administratie ook nog eens bijkomende druk leggen op de al overbevraagde huisartsen. "Er is al zoveel druk op de artsen en dit moeten ze er dan nog eens bij nemen. Hier kon toch al veel vroeger op geanticipeerd worden", zei hij.

Beke gaf in het parlement nog mee dat het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk over de essentiële functies de komende dagen wordt verwacht. De Hoge Raad beloofde immers om midden januari met een lijst te komen van mensen die omwille van hun beroep sneller op een vaccin kunnen rekenen.

Woensdag en donderdag worden er webinars georganiseerd met de lokale besturen. Tegen vrijdag zullen zij dan moeten aangeven waar ze een vaccinatiecentrum willen inrichten, met een maximum van twee per eerstelijnszone. Beke verdedigde de beslissing om liefst 120 centra toe te laten in Vlaanderen. "Om op termijn zoveel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen, is het belangrijk dat er een zekere nabijheid is", zei hij.

Een werkgroep buigt zich momenteel over de uitnodigingen voor de volgende fases in de vaccinatiestrategie, als de woonzorgcentra en het zorgpersoneel aan de beurt zijn geweest. Daarna is het aan de 65-plussers, die makkelijk zijn op te sporen, maar ook aan de 45-plussers met onderliggende aandoeningen. "Bij gezondheidsgegevens is privacy natuurlijk belangrijk, dus hier zitten de artsen aan het stuur", zei Beke dinsdag. "Voor risicopatiënten zal de huisarts een belangrijke rol spelen. Maar niet alle risicopatiënten hebben een vaste huisarts, dus ook apotheken en ziekenfondsen kunnen een rol spelen, aangezien zij zicht hebben op het medicatiegebruik en het andere zorggebruik." Freya Saeys van coalitiepartner Open Vld had bedenkingen bij die strategie. "Als iedereen bij de huisarts moet langsgaan voor een attestje dat ze behoren tot de risicogroep zal het lang duren. Tegen dat je alles verzameld hebt, had je alle 45-plussers al kunnen vaccineren, denk ik." Volgens Saeys zal de tussenstap wellicht niet nodig zijn. Volgens Immanuel De Reuse van Vlaams Belang zal die administratie ook nog eens bijkomende druk leggen op de al overbevraagde huisartsen. "Er is al zoveel druk op de artsen en dit moeten ze er dan nog eens bij nemen. Hier kon toch al veel vroeger op geanticipeerd worden", zei hij. Beke gaf in het parlement nog mee dat het advies van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk over de essentiële functies de komende dagen wordt verwacht. De Hoge Raad beloofde immers om midden januari met een lijst te komen van mensen die omwille van hun beroep sneller op een vaccin kunnen rekenen. Woensdag en donderdag worden er webinars georganiseerd met de lokale besturen. Tegen vrijdag zullen zij dan moeten aangeven waar ze een vaccinatiecentrum willen inrichten, met een maximum van twee per eerstelijnszone. Beke verdedigde de beslissing om liefst 120 centra toe te laten in Vlaanderen. "Om op termijn zoveel mogelijk mensen gevaccineerd te krijgen, is het belangrijk dat er een zekere nabijheid is", zei hij.