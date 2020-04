Huisartsen zullen mee instaan om vermoedelijk besmette patiënten te testen op covid-19. Dit weekend krijgen zij voldoende beschermingsmateriaal om deze tests te kunnen afnemen.

Dat meldt het kabinet van federaal minister Philippe De Backer, die de leiding heeft over de taskforce testing en die hierover een akkoord bereikte met de huisartsenorganisaties.

Om een toeloop bij de huisartsen te vermijden, vraagt De Backer dat patiënten eerst telefonisch contact opnemen met hun huisarts zodat deze kan bepalen of een test nodig is én wanneer die test kan gebeuren. De arts kan eventueel ook doorverwijzen naar een wachtpost. De tests zullen vanaf 4 mei starten en worden richting 11 mei opgeschaald.

'We hebben deze week alles in gereedheid gebracht om dit weekend de huisartsen en triageposten te voorzien van medisch beschermingsmateriaal dat noodzakelijk is bij de afname van een test', aldus De Backer. Zodra de taskforce de adressen heeft waar dit materiaal geleverd mag worden, staat Defensie in voor de levering. 'Wij verwachten dat het merendeel van de huisartsen dit weekend een levering ontvangt', aldus de minister.

Volgens Dr. Roel Van Giel, voorzitter van huisartsenvereniging Domus Medica, kunnen alle mensen die klachten hebben die mogelijk wijzen op een covid-19-infectie vanaf 4 mei getest worden. 'De arts verkrijgt ingeval van testing het resultaat en dit verschijnt in het globaal medisch dossier van de patiënt.'

