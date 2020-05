Het duurt te lang voor het resultaat van een coronatest bekend is. Dat zei huisartsenvereniging Domus Medica woensdag in Terzake op Canvas. Minister Philippe De Backer, bevoegd voor de corona-taskforce, erkende het probleem.

'De meeste resultaten zijn er binnen de 48 uur', zei Roel Van Giel van Domus Medica. 'Er zijn een aantal testen, maar dat is een kleinere groep, waarbij het nog langer duurt. Maar zelfs 48 uur is te lang. Niet alleen zet je iemand, plus zijn gezin, 48 uur in isolatie terwijl die test even goed negatief kan zijn, maar dat wil ook zeggen dat je 48 uur lang die contacten niet kan opsporen. En dat die personen asymptomatisch het virus wel verder kunnen verspreiden. Dus het is cruciaal dat we binnen de 48 uur die resultaten hebben om snel dat contactonderzoek te kunnen opstarten.'

Philippe De Backer (Open VLD) erkende het probleem. 'Ik ben het er mee eens dat 24 uur het target moet zijn', zei hij. 'We moeten er alles aan doen om naar die 24 uur te gaan, en monitoren het systeem constant.'

Volgens De Backer werd er al bijgestuurd en worden de stalen nu twee tot drie keer per dag opgehaald, in plaats van één keer.

