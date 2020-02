Met een meerjarige strategie wil Vlaams Belang zich ontpoppen tot een echte bestuurspartij. 'Het spreekt voor zich dat de N-VA de uitverkoren bondgenoot is.'

'Horizon 2024: samen Vlaanderen veroveren.' Onder die noemer werkt Vlaams Belang richting de volgende stembusslag. Voorzitter Tom Van Grieken en co. willen de komende campagneluwe periode - tenzij er vervroegde verkiezingen zouden komen - gebruiken om de partij voor te bereiden op deelname aan het bestuur.

Vlaams Belang wil in de eerste plaats zijn lokale verankering op orde hebben. In gemeenten waar nog geen lokale afdelingen bestonden, zullen er worden opgericht. Degene die er al waren, worden vernieuwd. Via een eerste actie op sociale media wordt volop aangeworven. 'We willen iedereen uitnodigen om mee te denken over de manier waarop Vlaams Belang de grootste partij kan worden', zegt Chris Janssens, fractieleider van Vlaams Belang in het Vlaams Parlement. Daarbij is het volgens Janssens essentieel dat iedereen 'verder denkt dan de dagjespolitiek' en de horizon van 2024 voor ogen blijft houden. Dat betekent ook 'opletten' op Facebook: 'Alle Vlaams Belangers weten dat ze met een vergrootglas bekeken worden. Iedereen wordt opgeroepen om daarnaar te handelen. Ons programma wordt echter niet minder radicaal, maar we willen wel uitbreiden naar andere thema's.'De partij plant daarom zo'n vier keer per jaar studiedagen in om de corebusiness van de partij - migratie, islamkritiek, veiligheid, Vlaamse onafhankelijkheid - uit te breiden. Het opvallende verzet tegen de kilometerheffing en de lage-emissiezones (LEZ) was daar een voorproefje van. 'Maar het gaat ook over het socio-economische, dierenwelzijn en cultuur', zegt Janssens. Een eerste studiedag staat gepland in juni in het Vlaams Parlement.De studiedagen zijn ook een poging om de partij klaar te stomen om inhoudelijke akkoorden te schrijven. 'Het fundamentele idee is dat het cordon doorbroken wordt', zegt Janssens. 'In 2024 moeten we Vlaanderen bewijzen dat onze partij anders is dan de voorbije decennia, dat we een andere politieke rol willen en moeten aannemen: die van bestuurspartij.'De gesprekken afgelopen zomer over de Vlaamse regeringsvorming met toenmalig informateur Bart De Wever (N-VA) smaken naar meer. 'We hebben toen gezien dat de informateur echt aan het stuur zit. In 2019 heeft De Wever ervoor gekozen om rechtdoor te rijden. Het punt is dat in 2024 een Vlaams Belanger aan het stuur komt en de afslag naar rechts neemt.'Van Grieken en co. reiken de partij van De Wever de hand. 'Het spreekt voor zich dat de N-VA de uitverkoren bondgenoot is, al is het maar omdat we inhoudelijk de grootste overeenkomsten hebben', zegt Janssens. De vraag blijft of de N-VA bereid zal zijn die uitgestoken hand aan te nemen. Zo zijn er nog steeds grote problemen met bepaalde Vlaams Belangers. Filip Dewinter, Sam Van Rooy en Dries Van Langenhove kunnen maar op weinig vrienden rekenen bij de N-VA. 'Dat is de stok die men zoekt om de hond te slaan', zegt Janssens. 'Akkoorden vormen doe je op basis van inhoud. Dat overstijgt de persoonlijke tegenstellingen.'