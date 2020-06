Vanaf volgende week mag de Belg wellicht weer een café bezoeken, maar durven we dat ook? Kaatje Lucas van Horeca Vlaanderen meent van wel: 'De Belg is een bourgondiër.'

1. Is de horeca klaar om opnieuw open te gaan?

1. Is de horeca klaar om opnieuw open te gaan? Een café of een restaurant is iets anders dan een kledingwinkel: je moet bederfelijke waar inkopen, en de praktische aanpassingen om alles veilig te laten verlopen zijn ingrijpend. We hadden liever sneller duidelijkheid gehad, maar de sector heeft in ieder geval zin om weer aan de slag te gaan. Het werd ook tijd: de financiële schade loopt in de miljarden. 2. Durven de klanten wel terugkeren? Restaurantuitbaters die tijdelijk waren overgeschakeld op afhaalmaaltijden horen dat hun klanten niet kunnen wachten om opnieuw in hun favoriete zaak te eten. Idem voor de cafés: de horeca werd de afgelopen maanden echt gemist. In het buitenland zijn de heropeningen niet overal een succes, maar we hopen dat het hier anders wordt. De Belg is tenslotte een bourgondiër. Een zekere terughoudendheid bij de klant is begrijpelijk. We moeten tonen dat het veilig is om de horeca te bezoeken. 3. Is het rendabel? De nieuwe regels zullen wellicht niet voor elke ondernemer haalbaar zijn. Stel dat je een klein café met één lange toog hebt: zoiets kan vandaag helaas niet. Iedere uitbater moet de kans krijgen om opnieuw te openen, maar wie dat niet ziet zitten, moet steunmaatregelen blijven krijgen. 4. Wordt het nog gezellig? Het zal niet hetzelfde zijn als voor 13 maart, jammer genoeg. Dat is de realiteit, iedere klant begrijpt dat. We maken er het beste van, maar de veiligheid staat voorop. Voor de uitbater zelf, zijn personeel én de gasten. 5. Dreigt voor veel zaken het einde? In het slechtste geval gaan 55.000 jobs verloren, maar we weten vandaag niet in welk scenario we belanden. Hoeveel klanten keren er terug, welke zaken heropenen, komen er bijkomende steunmaatregelen? De btw op voeding bedraagt 12 procent, die op alcoholische dranken 21 procent. Er wordt voorgesteld dat op 6 procent te zetten. Is dat tijdelijk, is dat van permanente aard? De horeca zit in overlevingsmodus en snakt naar steunmaatregelen. Laten we ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen deze zware periode kunnen overbruggen.