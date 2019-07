Horeca Vlaanderen vraagt de volgende regering om fooien sociaal en fiscaal vrij te stellen. Dat schrijven Gazet van Antwerpen en Het Nieuwsblad. 'Krijgt een ober nu twee euro, dan blijft daar in principe maar de helft meer van over', zegt ceo Matthias De Caluwe.

'Wat veel mensen niet weten, is dat bij fooien die met de kaart betaald worden - momenteel 8 procent van het totaal - er een aanzienlijk deel wordt af­getrokken voor bedrijfsvoorheffing en RSZ en er zelfs ook nog een stukje patronale bijdrage is voor de werk­gever. Net omdat die betalingen elektronisch gebeuren staan die namelijk in de boeken als 'extra verdienste' en kan de werkgever de fooi helaas niet zomaar integraal geven aan de werknemer', legt De Caluwe uit.

Volgens Horeca Vlaanderen worstelen veel zaken met de vraag wat ze precies moeten aanvangen met fooien die met de kaart betaald worden. 'Daarom lijkt het ons veel simpeler om de fooi sociaal en fiscaal vrij te ­stellen. Dat zou voor veel minder administratieve rompslomp zorgen en op die manier gaan de centen die klanten willen geven aan obers die bij 35 graden een bomvol terras bedienen, ook echt naar die mensen.'