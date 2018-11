Hoorden de Belgen tijdens de Tweede Wereldoorlog wel écht bij de geallieerden?

In mei 1940 werd België bezet door Duitsland. De Belgische regering vluchtte en kwam in Londen terecht. Van daaruit hebben ze de geallieerden én het Belgische volk gesteund in hun strijd tegen nazi-Duitsland. Zo hebben we het altijd op school geleerd. Maar UAntwerpen-historicus Herman Van Goethem weet intussen uit historische teksten dat het niet helemaal zo gegaan is...