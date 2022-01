Mohamed Toujgani, de hoofdimam van de Al Khalil-moskee in Molenbeek, heeft bij de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen beroep aangetekend tegen het besluit van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi om zijn verblijfsrecht in te trekken.

Dat heeft zijn advocaat vrijdag bekendgemaakt. Hij dient ook klacht in bij de comité I, het orgaan dat toeziet op de inlichtingendiensten.

De beslissing dateert van 12 oktober vorig jaar. Staatssecretaris Mahdi trok het verblijf van de imam in 'omwille van signalen van een ernstig gevaar voor de nationale veiligheid'. Hij baseerde zich daarvoor op informatie van de veiligheidsdiensten en nam de beslissing naar eigen zeggen 'niet lichtzinnig'. Het zou gaan om een rapport van de Staatsveiligheid.

Maar de advocaat van Toujgani, Georges-Henri Beauthier, zegt dat hij enkel op de hoogte is van het dossier waarin Toujgani de Belgische nationaliteit aanvraagt. Volgens Le Soir wordt Toujgani in het betrokken rapport verweten extremistische ideeën te verspreiden, met name via antisemitische toespraken. Er is ook sprake van een video uit 2009 waarin de imam oproept tot het verbranden van zionisten in het conflict tussen Israëli's en Palestijnen in Gaza.

'Nooit anti-joods'

Volgens de tekst van die toespraak, aangeleverd door zijn advocaat, heeft de imam toen het volgende gezegd: 'Heer, giet angst in de harten van de zionistische onderdrukkers. Maak van het bloed van de martelaren een wapen onder de voeten van de onderdrukker en zorg ervoor dat het een laaiend vuur wordt dat hen verbrandt en een wind die hen geselt. Laat hun facties en vlaggen verdwijnen'.

Volgens de advocaat heeft de imam zijn spijt over die woorden uitgedrukt en heeft hij verduidelijkt dat hij 'het had over zionisten' en niet over joden. Nog volgens Beauthier heeft zijn client tijdens zijn carrière aan verschillende internationale colleges deelgenomen waar hij ook contact had met joodse sprekers. 'Hij is nooit als anti-joods beschouwd', aldus Beauthier. Volgens de advocaat heeft de beslissing van staatssecretaris Mahdi voor opschudding gezorgd in de gemeenschap van de Al Kalil-moskee.

Lees ook: Verblijfsvergunning van hoofdimam grootste Belgische moskee ingetrokken

Dat heeft zijn advocaat vrijdag bekendgemaakt. Hij dient ook klacht in bij de comité I, het orgaan dat toeziet op de inlichtingendiensten.De beslissing dateert van 12 oktober vorig jaar. Staatssecretaris Mahdi trok het verblijf van de imam in 'omwille van signalen van een ernstig gevaar voor de nationale veiligheid'. Hij baseerde zich daarvoor op informatie van de veiligheidsdiensten en nam de beslissing naar eigen zeggen 'niet lichtzinnig'. Het zou gaan om een rapport van de Staatsveiligheid. Maar de advocaat van Toujgani, Georges-Henri Beauthier, zegt dat hij enkel op de hoogte is van het dossier waarin Toujgani de Belgische nationaliteit aanvraagt. Volgens Le Soir wordt Toujgani in het betrokken rapport verweten extremistische ideeën te verspreiden, met name via antisemitische toespraken. Er is ook sprake van een video uit 2009 waarin de imam oproept tot het verbranden van zionisten in het conflict tussen Israëli's en Palestijnen in Gaza. Volgens de tekst van die toespraak, aangeleverd door zijn advocaat, heeft de imam toen het volgende gezegd: 'Heer, giet angst in de harten van de zionistische onderdrukkers. Maak van het bloed van de martelaren een wapen onder de voeten van de onderdrukker en zorg ervoor dat het een laaiend vuur wordt dat hen verbrandt en een wind die hen geselt. Laat hun facties en vlaggen verdwijnen'. Volgens de advocaat heeft de imam zijn spijt over die woorden uitgedrukt en heeft hij verduidelijkt dat hij 'het had over zionisten' en niet over joden. Nog volgens Beauthier heeft zijn client tijdens zijn carrière aan verschillende internationale colleges deelgenomen waar hij ook contact had met joodse sprekers. 'Hij is nooit als anti-joods beschouwd', aldus Beauthier. Volgens de advocaat heeft de beslissing van staatssecretaris Mahdi voor opschudding gezorgd in de gemeenschap van de Al Kalil-moskee.