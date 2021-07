'Het laatste waar de mensen nood aan hebben, is een nieuwe politieke crisis.' Dat heeft premier Alexander De Croo maandag verklaard na de dreigementen van PS en Ecolo om de regering te verlaten. Hij bevestigde zijn 'volste vertrouwen' in staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi (CD&V).

PS en Ecolo dreigden ermee de regering te verlaten indien één hongerstaker in de Begijnhofkerk en in de gebouwen van de ULB en de VUB het leven zou laten. Dit weekend hadden ze, net als Groen en PVDA, de premier ook opgeroepen het dossier naar zich toe trekken en dus weg te halen bij staatssecretaris Mahdi.

'Op een moment dat 31 mensen het leven verloren, dat honderden huizen verdwenen en duizenden mensen geen dak boven het hoofd hebben, is het laatste waar de mensen nood aan hebben, een nieuwe politieke crisis', reageerde premier De Croo na afloop van het Overlegcomité. 'Wat men van ons verwacht, is dat we problemen oplossen en er geen creëren. Ik denk dat het gezond verstand hopelijk bij iedereen zal terugkeren.'

De premier onderstreepte dat hij het volste vertrouwen behoudt in staatssecretaris Mahdi, 'die het moeilijke dossier van bij het begin heeft bestuurd en dat ook verder zal blijven doen. Ik heb honderd procent vertrouwen in hem', luidde het.

De eerste minister somde de verschillende stappen op die zijn gezet om een uitweg te vinden uit de hongerstaking, die al bijna twee maanden aan de gang is. 'Diegenen die zeggen dat er niets is gebeurd, hebben de voorbije weken niet goed opgelet.' (Belga)

