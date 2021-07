De christelijke vakbond ACV noemt de hongerstakende mensen zonder papieren in de Brusselse Begijnhofkerk 'de kanarie in de kolenmijn'. Ze signaleren 'een dieperliggend en structureel probleem van illegale tewerkstelling en economische uitbuiting'.

Dat schrijft de vakbond woensdag in een persbericht.

De christelijke vakbond ACV vraagt om een 'humanitaire oplossing' voor de mensen zonder papieren, die op 23 mei aan een hongerstaking begonnen en een collectieve regularisatie eisen.

Volgens De Standaard hebben de hongerstakers zich dinsdagavond opgesloten in de Begijnhofkerk in Brussel, maar aanvaarden ze in tegenstelling tot eerdere berichten wel nog steeds medische hulp en waterleveringen.

De 430 mensen zonder papieren zijn volgens de christelijke vakbond slechtst het topje van de ijsberg. 'Achter hen schuilt een stille en onzichtbare groep van zo'n 150.000 mensen zonder papieren', die worden tewerkgesteld in sectoren zoals de bouw, de horeca, de schoonmaak en de landbouw, aldus het ACV. 'Onze economie vraagt hun arbeid, en kan niet zonder hen', stelt het ACV.

Het ACV vraagt darom niet alleen om een 'structurele, beleidsmatige aanpak' van dat probleem, maar ook dat de beleidsdomeinen Asiel en Migratie, Werk en Justitie gezamenlijk 'de strijd tegen de sociale fraude' aanbinden. Daarnaast moet er werk worden gemaakt van werknemersbescherming door overleg tussen werknemersorganisaties en werkgeversorganisaties.

Het ACV schuift een aantal eisen naar voren. De vakbond vraagt de staatssecretaris van Asiel en Migratie, Sammy Mahdi, en de verschillende regeringen van ons land onder andere om een bemiddelaar aan te stellen, om onmiddellijk een interministeriële conferentie samen te roepen, om economische uitbuiting te erkennen en om de coronapandemie te behandelen als een uitzonderlijke situatie bij het uitreiken van tijdelijke verblijfsvergunningen.

