Een resem Franstalige vakbonden en werkgeversorganisaties vragen om mensen zonder papieren een werkvergunning te geven om een knelpuntberoep te kunnen uitoefenen. De PS, de grootste federale regeringspartij, is voorstander.

Onder meer de Waalse werkgeversorganisatie UWE, de Brusselse tegenhanger BECI, de Franstalige zelfstandigenorganisatie UCM, de christelijke vakbond CSC, de socialistische FGTB en hr-dienstverlener Sodexo scharen zich achter de vraag van de Franstalige socialisten om werkvergunningen af te leveren voor mensen zonder papieren in knelpuntberoepen. 'Vele sans-papiers werken al in knelpuntberoepen, het is dus een bestaand migratiekanaal', klinkt het in een opiniestuk in La Libre. 'Werkgevers in Brussel, maar ook in Vlaanderen en Wallonië, zoeken wanhopig naar elektriciens, loodgieters, bakkers, slagers, steenhouwers, vrachtwagenchauffeurs en verpleegkundigen. Een vergunningsprocedure komt aan deze behoeften tegemoet.'

Op het niveau van de gewesten en de gemeenschappen hebben de PS-ministers dat debat al geopend. Maandagavond/gisterenavond stuurde de partij dan een persbericht uit waarin ze vraag om de interministeriële conferentie werk en migratie onmiddellijk samen te roepen over het thema.

Alles draait rond de zowat 470 mensen zonder papieren op de campussen van de VUB, de ULB en in de Brusselse Begijnhofkerk, die nu al vijftig dagen in hongerstaking zijn. Zij vragen een collectieve regularisatie. Velen verblijven en werken al jaren illegaal in ons land, vaak in knelpuntsectoren. Indien ze geen statuut krijgen, bestaat het risico dat ze gewoon weer opgaan in de ondergrondse economie, stellen de betrokken werkgevers en vakbonden. 'De oplossing lijkt dus voor de hand te liggen. Waar wachten we nog op?'

Binnen de federale regering vragen naast de PS ook Groen en Ecolo snel een oplossing voor de hongerstakers. CD&V-staatssecretaris voor Asiel en Migratie Sammy Mahdi blijft bij zijn standpunt dat er van een collectieve regularisatie geen sprake kan zijn.

Hij riep partijen maandagavond nog op om geen valse hoop te geven aan de hongerstakers. Mahdi werkt intussen aan een neutrale zone waar de betrokkenen informatie kunnen krijgen over hun individueel dossier en de bestaande procedures. Die moet er deze week nog zijn.

