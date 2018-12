Honderdtal mensen blijven in de kou staan aan aanmeldcentrum Klein Kasteeltje

Een reden voor de weigering van de asielaanvragen is er niet. Vorige week werd het eerdere asielquotum van Theo Francken nog als onwettig beschouwd en mocht iedereen zich aanmelden.

Afgelopen vrijdag mochten 191 mensen hun asiel aanvragen bij het aanmeldcentrum in Klein Kasteeltje. Niemand bleef toen op straat staan voor een gesloten deur. Nadien ging het aanmeldcentrum vijf dagen toe vanwege het weekend en de kerstdagen. Donderdag was het voor het eerst opnieuw open. '113 mensen, families met kinderen, mochten asiel aanvragen. 24 alleenstaande mannen mochten deze morgen ook binnen om asiel aan te vragen. 50 mannen kregen een document om terug te komen en 47 mannen kregen geen document. In totaal blijven 97 mensen op straat, in de vrieskou', klinkt het bij Vluchtelingenwerk Vlaanderen.

Een duidelijke reden voor de weigering kwam er niet.

Vrijdag krijgen de asielzoekers opnieuw een kans om zich aan te melden. Nadien is het aanmeldcentrum aan Klein Kasteeltje opnieuw vier dagen gesloten tot en met dinsdag. 'Het is duidelijk dat we de druk hoog moeten blijven houden', stelt Eef Heylighen, woordvoerster van Vluchtelingenwerk Vlaanderen.