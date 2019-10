De zwartemars die zondagnamiddag door Brussel trekt, exact 23 jaar na de witte mars in het Dutroux-tijdperk, heeft 400 mensen naar de hoofdstad gelokt. Dat deelt de lokale politie mee op Twitter.

Aanleiding voor de zwarte mars is de beslissing dat Michel Lelièvre, een handlanger van Marc Dutroux, vervroegd kan vrijkomen.

De deelnemers vertrokken rond 14.00 uur nabij het Noordstation. De mars zal aan het Centraal Station ontbonden worden, en dus niet aan het Zuidstation zoals eerder was gepland. Lelièvre kreeg in 2004 25 jaar cel als lid van de bende-Dutroux. Hij werd toen schuldig bevonden aan een lange reeks aanklachten, waaronder die van foltering en opsluiting van vier meisjes, waarvan er twee het met de dood bekochten. Op 30 september dit jaar besliste de strafuitvoeringsrechtbank dat Lelièvre vervroegd kan vrijkomen, mits hij binnen de zes maanden een woning kan vinden.

'Deze man mag nooit onze buur worden', zo staat op de Facebookpagina van de zwarte mars. 'Wij zijn het niet eens met zijn vrijlating. Wij vrezen voor de veiligheid van onze kinderen en kleinkinderen.'

De initiatiefnemers vrezen ook dat Marc Dutroux ooit voorwaardelijk zal vrijkomen. Zijn advocaten zeiden al dat ze hopen dat in 2021 te bewerkstelligen. Eind deze maand beslist de Brusselse strafuitvoeringsrechtbank of er een nieuw psychiatrische onderzoek moet komen van Dutroux. Op 20 oktober 1996 trokken zowat 300.000 mensen door de straten van Brussel, in de nasleep van de affaire-Dutroux. Ze eisten onder meer een betere werking van politie en gerecht. Het was een van de grootste betogingen uit de Belgische naoorlogse geschiedenis.