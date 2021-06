De voorzitter van het Vlaams Parlement, Liesbeth Homans, tikt minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers op de vingers over zijn communicatie rond de erkenning van moskeeën eerder deze week.

De minister had daarover dinsdagnamiddag een vraag in de commissie, maar verspreidde al in de voormiddag een persbericht. Die manier van werken kan voor Homans niet door de beugel. Zij gaat de kwestie ook aankaarten bij minister-president Jan Jambon.

Wat is precies het probleem? Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens wilde minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers dinsdag in de bevoegde commissie van het Vlaams Parlement bevragen over de erkenning van de Yesil Camii-moskee in Houthalen-Helchteren. Maar minister Somers verspreidde in de voormiddag al een persbericht met daarin ook een communicatie over de erkenning van de bewuste moskee.

Die manier van werken schoot bij Vlaams Belang-parlementslid Chris Janssens in het verkeerde keelgat. 'Dit is totaal respectloos ten aanzien van de volksvertegenwoordigers en bij uitbreiding van het Vlaams Parlement', zei hij.

Janssens kaartte de kwestie aan bij parlementsvoorzitter Liesbeth Homans en die bestempelt de werkwijze van Somers ook als 'echt niet aanvaardbaar'. Zij stuurt de Open Vld-minister een brief waarin ze hem op de vingers tikt. Ook minister-president Jan Jambon mag zich aan een brief van Homans verwachten waarin de parlementsvoorzitter nog eens aandringt op het naleven van de parlementaire spelregels.

Dat ministers eerst in de pers communiceren over vragen van parlementsleden is een oud zeer. Ook voormalig parlementsvoorzitter Jan Peumans voerde er een jarenlange kruistocht tegen. Ministers verdedigen zich vaak met het argument dat ze bedolven worden onder een lawine aan parlementaire vragen.

