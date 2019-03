Homans: 'Open VLD wil deze legislatuur geen Oost-Vlaamse gouverneur meer'

De nieuwe gouverneur van Oost-Vlaanderen zou de eerste zijn die volgens de nieuwe onafhankelijke en objectieve procedure zou worden gekozen, maar dat mislukte. Volgens Liesbeth Homans kwam Wim Leerman, de directeur van de stad Aalst, als beste uit de tests. Open VLD betwistte echter de uitslag van de selectieprocedure, zette de hakken in het zand en hield vast aan de liberale kandidate Carina Van Cauter.

Omdat de Vlaamse regering in consensus beslist, bleef de benoeming van een nieuwe gouverneur uit. De regering duidde uiteindelijk arrondissementscommissaris Didier Detollenaere aan als waarnemend gouverneur.

In een poging om de patstelling te doorbreken agendeerde Homans het dossier eind februari opnieuw, nadat Wim Leerman een aangetekende brief had gestuurd naar alle ministers. Er werd opnieuw geen concensus gevonden en volgens Homans is dat omdat Open VLD helemaal geen gouverneur meer wil aanduiden voor de verkiezingen.

'Het is ontzettend jammer dat we nu terug gaan naar een systeem van een pure, platte politieke benoeming', zei Homans dinsdag. 'In de media is letterlijk voorgesteld om deze benoeming samen te behandelen met een opvolger voor Lodewijk De Witte in Vlaams-Brabant en misschien voor de gouverneur van Limburg. Het is bijzonder jammer dat dit op tafel wordt gelegd door de partij die voor deze miserie heeft gezorgd.'

Homans kreeg nog geen bericht van de Raad van State dat er een procedure zou zijn aangespannen, maar de aangetekende brief was wel een noodzakelijke eerste stap om een dergelijke procedure te beginnen, zei ze in het parlement. 'Ik ben met verstomming geslagen, maar ook enorm teleurgesteld', reageerde Kurt De Loor (SP.A). Volgens hem moet de procedure wellicht nog bijgeschaafd worden, wat Homans beaamde. Door het dossier over de verkiezingen te tillen keren we terug naar de oude politieke cultuur, concludeerde Björn Rzoska (Groen).