Vlaams minister-president Liesbeth Homans start de procedure om de erkenning van de Leuvense Al Ishaan-moskee in te trekken. Daardoor zou die geen subsidies meer krijgen. Dat schrijven De Morgen en Het Laatste Nieuws. Leuvens burgemeester Mohamed Ridouani (SP.A) betreurt de maatregel en noemt het bovendien 'stigmatiserend'.

De Al Ishaan-moskee in de Leuvense deelgemeente Wilsele kwam eind 2017 al eens in opspraak na uitspraken van een hulpimam. Die werd toen preventief geschorst. Sinds eind december is de man opnieuw actief in de moskee en volgens de minister zijn er ook ernstige aanwijzingen dat het gebedshuis de erkenningscriteria om subsidies te krijgen niet respecteert.

Het is de tweede keer dat Homans zo'n procedure opstart.

Zo zou er in de moskee onderwijs georganiseerd worden door een salafistische vereniging en is het moskeebestuur daarvan op de hoogte.

Homans heeft een brief gestuurd naar de Moslimexecutieve, het moskeebestuur, de gemeenteraden van Leuven en Herent en het provinciebestuur van Vlaams-Brabant. Die hebben nu zestig dagen de tijd om een advies te geven over de moskee. Pas na hun inbreng zal beslist worden om de erkenning al dan niet in te trekken.

Het is de tweede keer dat Homans de procedure opstart om de erkenning van een moskee in te trekken, na de Fatih-moskee in Beringen - die uiteindelijk haar erkenning verloor.

Leuven: 'Stigmatiserend'

Het Leuvense stadsbestuur betreurt dat Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) niet op voorhand heeft gecommuniceerd over haar beslissing om op te treden tegen de Al Ishaan-moskee in deelgemeente Wilsele. 'Deze aanpak schept een negatieve sfeer waarbij een gemeenschap gestigmatiseerd wordt zonder kans op wederwoord en zonder inhoudelijk dossier', klinkt het.

'Het stadsbestuur heeft nog geen enkel element van dossier of verslag ontvangen waarop de minister zich hiervoor beroept, en kan bijgevolg momenteel geen inhoudelijke uitspraken doen.'

De stad, onder leiding van SP.A-burgemeester Mohamed Ridouani, betreurt die manier van werken. 'Deze aanpak schept een negatieve sfeer waarbij een gemeenschap gestigmatiseerd wordt zonder kans op wederwoord en zonder inhoudelijk dossier. Het spreekt voor zich dat de stad alle elementen zal onderzoeken en binnen de wettelijke procedure een gefundeerd advies zal uitbrengen aan de minister.'

Het stadsbestuur wijst erop dat precies de erkenning van een moskee het mogelijk maakt dat de overheid controles uitvoert en voorwaarden oplegt zoals het preken in het Nederlands, het publiceren van Nederlandstalige verslagen op de website van de moskee, een activiteitenverslag of een democratisch verkozen bestuur.

'Het intrekken van de erkenning zou de bestaande goede samenwerking en controle in het gedrang brengen'. Volgens het stadsbestuur heeft het altijd op een positieve manier samengewerkt met de Al Ihsaan-moskee. 'Ook met de buurt, politie, stadsdiensten en andere betrokken partners zijn de ervaringen en de samenwerking positief.

Uit het activiteitenverslag 2018 blijkt dat de moskeegemeenschap zich open en positief opstelt en heel wat activiteiten organiseert die het samenleven bevorderen.'