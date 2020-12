Duizenden wandelaars zijn zaterdag naar de Hoge Venen afgezakt, om er te profiteren van de eerste sneeuw. Wandelen mag, maar skiën is er verboden door de coronamaatregelen.

Vooral aan de Baraque Michel en Signal de Botrange was het zaterdag erg druk. 'Het is vakantie en veel families zijn door corona niet naar het buitenland getrokken. Velen hebben dan ook besloten om naar onze regio af te zakken, om te wandelen en te genieten van de natuur', zegt Daniel Stoffels, burgemeester van Waimes. Hij heeft naar eigen zeggen nog maar zelden zo'n drukte gezien in de Hoge Venen. 'Overal staan wagens geparkeerd, aan twee kanten van de weg en dat over een lengte van 14 kilometer.'

Sommige auto's staan op plaatsen waar het niet toegestaan is. De burgemeester heeft aan de politie gevraagd om in te grijpen. In de nacht van zaterdag op zondag wordt nog veel sneeuw verwacht. De politie zal zondag ter plaatse aanwezig zijn en preventief optreden, waarschuwt de burgemeester. Hij wijst ook nog eens op de coronamaatregelen. 'Maar de meeste mensen wandelen in familieverband. Er zijn geen samenscholingen en de mensen lijken goed afstand te houden.' Zondag zullen er barrieres geplaatst worden aan de skipiste van Ovifat, klinkt het nog. Skiën is verboden en de autoriteiten willen ook vermijden dat mensen er zouden samentroepen en de hellingen met een slee zouden afdalen.

Vooral aan de Baraque Michel en Signal de Botrange was het zaterdag erg druk. 'Het is vakantie en veel families zijn door corona niet naar het buitenland getrokken. Velen hebben dan ook besloten om naar onze regio af te zakken, om te wandelen en te genieten van de natuur', zegt Daniel Stoffels, burgemeester van Waimes. Hij heeft naar eigen zeggen nog maar zelden zo'n drukte gezien in de Hoge Venen. 'Overal staan wagens geparkeerd, aan twee kanten van de weg en dat over een lengte van 14 kilometer.' Sommige auto's staan op plaatsen waar het niet toegestaan is. De burgemeester heeft aan de politie gevraagd om in te grijpen. In de nacht van zaterdag op zondag wordt nog veel sneeuw verwacht. De politie zal zondag ter plaatse aanwezig zijn en preventief optreden, waarschuwt de burgemeester. Hij wijst ook nog eens op de coronamaatregelen. 'Maar de meeste mensen wandelen in familieverband. Er zijn geen samenscholingen en de mensen lijken goed afstand te houden.' Zondag zullen er barrieres geplaatst worden aan de skipiste van Ovifat, klinkt het nog. Skiën is verboden en de autoriteiten willen ook vermijden dat mensen er zouden samentroepen en de hellingen met een slee zouden afdalen.