De Hoge Raad voor Justitie stelt zich vragen bij de manier waarop het Antwerpse gerecht is omgegaan met het dossier van Steve B., de 39-jarige verdachte van de moord op Julie Van Espen.

De man was op vrije voeten, in afwachting van zijn proces in beroep na een veroordeling in eerste aanleg voor zedenfeiten.

'De Hoge Raad is uiteraard erg begaan met de onafhankelijkheid van de magistraten en het noodzakelijke respect voor de inhoud van gerechtelijke beslissingen, maar stelt zich vragen bij de manier waarop is omgegaan met het dossier van Steve B. door het Antwerpse gerecht', zegt de HRJ in een persbericht.

Christian Denoyelle van de HRJ kon nog niet bereikt worden voor verdere commentaar. De instelling wijst erop dat het haar taak is om om eventuele structurele tekortkomingen op te sporen en verbeteringen voor te stellen.

De Hoge Raad heeft zich daarom geïnformeerd bij enkele verantwoordelijken van het Antwerpse gerecht, klinkt het nog, 'om in te schatten welke initiatieven kunnen worden genomen om de werking van justitie te verbeteren en om dergelijke tragedies in de toekomst te vermijden, in Antwerpen of elders'.

De Raad betuigt zijn medeleven en 'grootst mogelijke steun' aan familie en vrienden van het slachtoffer. De HRJ voegt eraan toe dat het nieuws van het overlijden, amper enkele dagen volgde op de publicatie van een rapport waarin hij oproept om van de strijd tegen seksueel geweld een topprioriteit te maken. Daarbij pleitte de instelling eind vorige week voor meer mensen en middelen.