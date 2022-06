Hoge Gezondheidsraad: vaccin tegen apenpokken bij mensen die geen pokkenvaccin kreeg

De Hoge Gezondheidsraad (HGR) van België raadt een vaccinatie met een pokkenvaccin aan voor mensen die in hun kindertijd niet werden gevaccineerd tegen de pokken. Mensen die werden blootgesteld aan het apenpokkenvirus wordt aangeraden binnen de vier dagen na de blootstelling een pokkenvaccin te halen.

Door de beperkte voorraad aan pokkenvaccins in België raadt de HGR een vaccinatie enkel aan in de hoogstnodige gevallen, in de eerste plaats mensen die als kind nooit een pokkenvaccin gekregen hebben. Ook mensen die werden blootgesteld aan een bevestigde apenpokkenbesmetting worden aangeraden zich te laten vaccineren, binnen de vier dagen na de blootstelling.

Daarnaast worden ook mensen die besmet zijn of een hoogrisicocontact hebben gehad aangeraden zich te laten vaccineren met het pokkenvaccin wanneer zij in nauw contact komen met kinderen, immunogecompromitteerde mensen en zwangere of bortsvoedingsgevende vrouwen.

Wanneer kinderen, immunogecompromitteerde mensen, zwangere of borstvoedinggevende vrouwen zelf een risicocontact hebben gehad, wordt aangeraden dat ze contact opnemen met een dokter. Die zal in dat geval onderzoeken of een vaccin aangeraden is.