MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez pleit voor een cliquetsysteem op de energieprijzen, zodat de belastingen op energie naar beneden gaan wanneer de prijzen, zoals nu, erg hoog oplopen. Dat zou 'de mensen die daar nood aan hebben' kunnen helpen om de facturen betaalbaar te houden, klinkt het op twitter.

De prijzen voor elektriciteit en gas gaan al sinds het begin van de zomer gestaag de hoogte in. Energieregulator Creg berekende onlangs dat een gemiddeld gezin intussen ruim 1.000 euro per jaar betaalt voor elektriciteit en 1.600 euro per jaar voor aardgas. Een prijsdaling zit er nog niet meteen in.

Het noopt de verschillende regeringspartijen tot allerhande voorstellen.

Vandaag/woensdag lanceert MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez een idee, via twitter. Bouchez legt er de invoer van een cliquetsysteem op tafel, zoals dat al bestaat voor brandstof. Concreet betekent dat de belastingen automatisch naar beneden gaan wanneer de prijs een bepaalde drempel overstijgt.

De MR-voorzitter heeft het in zijn tweet ook over de kosten van de distributiebeheerders. Samen met de belastingen gaat dat om zowat 60 procent van de factuur, stelt hij. Meer details over het voorstel zijn er voorlopig niet voorhanden, maar volgens Bouchez is het bedoeld om 'zij die het nodig hebben' te helpen.

PS

De Franstalige socialisten van PS willen dan weer een korting op de energiefactuur invoeren. Ook een bevriezing van de prijzen is voor de regeringspartij geen taboe.

Groen

Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) pleitte er eerder voor om de uitbreiding van het sociaal tarief op gas en elektriciteit te verlengen tot voorbij eind dit jaar. De regering besliste die uitbreiding eind 2020 naar aanleiding van de coronacrisis. Over de modaliteiten van zo'n eventuele verlenging moet nog wel overlegd worden binnen de regering. Van een verlaging van het btw-tarief van 21 naar 6 procent is de minister geen voorstander, omdat dat een algemene maatregel is die niet gericht is op de gezinnen die er het meeste nood aan hebben.

