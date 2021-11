Heeft Bart De Wever echt geen tijd om minister-president te worden van de Vlaamse regering? Echt, echt niet? Knack-redacteur Peter Casteels vraagt het zich in zijn maandagcolumn af.

Kent u dat verhaal van Bart De Wever op skivakantie in 2020? Hij passeerde op de Autoroute du Soleil een hele rij Tesla's die stonden aan te schuiven aan zo'n laadpaal, waar hij rustigjes met zijn diesel voorbij kon karren. Grijnzend en wuivend passeerde De Wever die rij, terwijl hij veel sneller door kon naar de skipiste. Láchen, toch? De Wever vertelde de anekdote onlangs met smaak aan Humo, en ik kan me voorstellen dat heel wat N-VA'ers daar ook om moeten grinniken. Want wie rijdt er nu eigenlijk ook in een - haha - Tesla? Die N-VA'ers moeten dan wel eerst proberen te vergeten dat het de regering-Jambon is die ons verplicht om over enkele jaren allemaal zo'n elektrische wagen aan te kopen.Hoe moet het zijn om als N-VA'er Jan Jambon als minister-president te hebben? Ik zit er wat mee. Een jaar geleden vroeg ik aan Vlaams-nationalist Jean-Pierre Rondas of hij Jambon een goede minister-president vond, en daar moest hij toen al heel hard om lachen. Toegegeven, de Vlaamse regering is nog niet zover heen dat ze meer dan twaalf uur vergadert over een compromis dat op een onuitlegbare manier verschilt van het voorstel dat daarvoor op tafel lag, zoals de regering-De Croo vrijdag deed. Maar heel veel meer kan Jambon ook niet voorleggen. Het voluntarisme waarmee hij zijn Septemberverklaring uitsprak was gewoon ráár, en onlangs presteerde de man het zelfs om zijn partijgenote Zuhal Demir in de wind te zetten. Hij gaf toe dat er problemen waren met haar in de regering. Problemen?! Toen Rondas over haar sprak, kreeg hij tenminste een twinkeling in de ogen.En zeggen dat het altijd de bedoeling was dat Bart De Wever minister-president zou worden na de verkiezingen van 2019. Hij voerde daar campagne voor, terwijl Jambon enkel moest doen alsof hij premier van België wilde worden - binnen de N-VA toch eerder een rol in carnavalskostuum dan een oprecht engagement. De Wever verloor zich helaas in de federale onderhandelingen, en moest het minister-presidentschap aan zijn secondant laten. Hij dacht er gelukkig aan om Demir ernaast te zetten, maar sindsdien heeft De Wever dus geen tijd om de rol van minister-president op te nemen en zijn verkiezingsbelofte na te komen. Hij is al voorzitter en burgemeester van Antwerpen. Dat valt altijd te horen als N-VA'ers dromerig op zoek gaan naar een vervanger voor Jambon.Maar hoezo, De Wever heeft geen tijd om minister-president te zijn? Heeft hij het echt te druk? Sinds enkele maanden post hij op Instagram steeds meer verslagjes van de activiteiten waarmee hij zijn dagen vult. Terwijl Egbert Lachaert op hetzelfde medium de indruk geeft dat zijn leven een aaneenschakeling is van bezoekjes aan lokale partijafdelingen, heeft zijn N-VA-collega het beter voor mekaar. De Wever gaat proeven of een Antwerps handje zonder suiker even lekker smaakt als het origineel. De Wever zit, weliswaar op z'n eentje en verstijfd, in een attractie in Plopsa Station, de nieuwe binnenspeeltuin die helaas onlangs achter mijn hoek is geopend. De Wever gaat langs bij de lokale horeca en traiteurs. De Wever speelt een potje Monopoly bij Delhaize, dat een Antwerpse versie van het spel uitbrengt. De Wever brengt een bezoekje aan een boerderij in Hove, met jonge kalfjes.Hoe onnozeler, zo geldt het natuurlijk voor iedereen op Instagram, hoe liever. Elke keer als er weer een nieuw avontuur wordt gepost, kan ik alleen maar aan die N-VA'ers denken. Houdt 'hun' politicus van de eeuw zich daar tegenwoordig mee bezig, terwijl de dash al lang en overduidelijk uit 'hun' Vlaamse regering verdwenen is? Er zit niets anders op, de partij zal voor de volgende verkiezingen een beproefd recept moeten bovenhalen: Zuhal Demir laat de regering-Jambon over een of ander pietluttig detail - ze vindt wel iets -, maar met des te meer gevoel voor drama, vallen. Jan Jambon kan daarna nog altijd premier van België worden.